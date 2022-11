W Tomaszowie powstanie tor gokartowy? Ma być jednym z największych w Polsce, jest petycja w tej sprawie

Stowarzyszenie Nocna Jazda w Tomaszowie Mazowieckim chce, by w mieście powstał tor gokartowy z parkiem maszyn o napędzie elektrycznym. Przygotowało w tej sprawie petycję i zachęca mieszkańców, by ją podpisali.

- Ostatnie rozmowy zaowocowały podjęciem już konkretnych kroków, zmierzających do rozpoczęcia prac przygotowawczych oraz symulacji finansowych - mówią członkowie Stowarzyszenia. - Zwracamy się do was z prośbą o podpisanie petycji, jako załącznika motywacyjnego pokazującego zapotrzebowanie na taki obiekt. W niedalekiej przyszłości uchylimy rąbka tajemnicy nad czym pracujemy!