Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Tomaszów Mazowiecki, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

IX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny OPOCZNO 2023 zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczną edycję zaplanowano w dniach 27 - 30 lipca. Wystąpi m. in. zespół Mazowsze. Gospodarzem wydarzenia jest Miejski Dom Kultury w Opocznie i Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Opoczyńskiej „Tramblanka”, a patronuje mu gmina Opoczno. Sprawdźcie PROGRAM imprezy, zobaczcie zdjęcia z ubiegłorocznej edycji, a także materiał VIDEO!

Co robić w weekend 22 - 23 lipca 2023 w Tomaszowie Mazowieckim i powiecie tomaszowskim? Zapowiada się kilka ciekawych imprez z wieloma atrakcjami. Prezentujemy ich programy. Sprawdźcie!

Piknik na 85-lecie Osiedla Niewiadów odbędzie się w sobotę, 22 lipca 2023. Okazją do świętowania będzie również jubileusz 100-lecia produkcji zakładów w Niewiadowie na rzecz obronności państwa polskiego. Atrakcji nie zabraknie. Na piknik zaprasza sam Cezary Pazura, który będzie odsłaniał okolicznościowy mural w Niewiadowie. Znamy szczegółowy program imprezy. Sprawdźcie program i zobaczcie materiał video!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Lawenda to przepiękna i niezwykle aromatyczna roślina, która kojarzy się z Prowansją. Jej nietuzinkowe walory i wyjątkowa barwa sprawia, że wielu z nas sadzi ją w ogrodzie i na balkonach. Podpowiadamy, jak pomysłowo ozdobić wnętrza i taras za pomocą subtelnych gałązek lawendy o niezwykłym zapachu. To wyjątkowy pomysł na tanią i efektowną dekorację w letnim klimacie. Zobacz, jak wykorzystać lawendę w modnej aranżacji wnętrz.

Ceny węgla w składach regionu łódzkiego przed sezonem grzewczym 2023/24 są dużo niższe niż przed rokiem. Towaru jest dużo i klienci o tym wiedzą. Teraz to składy szukają klientów.

Uśmiech Dziecka Tomaszów 2023. Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybrali maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Od poniedziałku, 17 lipca 2023, rozpoczął się ogólnopolski finał akcji, w którym główną nagrodą jest 40.000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

Nadciśnienie, wady serca, arytmia, ból w klatce piersiowej - z tymi chorobami i objawami trzeba zgłosić się do kardiologa. Szukasz najlepszego dla siebie specjalisty w Łódzkiem? Zobacz listę najlepiej ocenianych kardiologów w serwisie Znanylekarz.pl.

Stowarzyszenie Hubalczycy 1939 - 1940 z Poświętnego w powiecie opoczyńskim swoją działalnością udziela nam żywych lekcji historii i czyni to z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Jego szeregi tworzy grupa pasjonatów - rekonstruktorów kawalerzystów, którzy kultywują tradycje Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Zobaczcie zdjęcia, a także video!

Transporter "Rosi", czyli "Różyczka" trafił do Skansenu Rzeki Pilicy z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego. Będzie tu prezentowany do końca września 2023. Zobaczcie zdjęcia, a także materiał video!

Hiszpan Ivan Alvarez został Misterem Supernational 2023. O tytuł najprzystojniejszego mężczyzny w sobotę w Nowym Sączu ubiegało się 35 mężczyzn z całego świata. Dla Polaka nie był to szczęśliwy konkurs. Nie udało mu się awansować do czołowej dziesiątki.

Piknik militarny w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie, a na nim pokazy grup rekonstrukcyjnych można było podziwiać w niedzielę, 16 lipca 2023 roku. Z powodu upału tłumów nie było, za to atrakcji na wysokim poziomie nie brakowało. Zobaczcie zdjęcie, a także materiał video!

We wsi Brenica w gminie Lubochnia odsłonięto tablicę upamiętniającą 110 poległych powstańców w bitwie pod Brenicą 14 lipca 1863 roku. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów upamiętniających 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Zobaczcie zdjęcia!

Do awarii pociągu PKP Intercity relacji Gdynia - Warszawa – Kraków doszło w niedzielę przed godz. 18:00, 16 lipca 2023, we wsi Dęba pod Opocznem. Strażacy pomagali około 700 pasażerom dostać się do autobusów zastępczych. Zobaczcie zdjęcia!