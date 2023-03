Tomaszowskie Gawędy. W Galerii Arkady gawędzili o ludziach tomaszowskiej kultury [ZDJĘCIA]

„Z Tomaszowa w świat – ludzie kultury” – taki tytuł nosiło piąte już spotkanie z cyklu „Tomaszowskie gawędy”, które odbyło się we wtorek, 14 marca w Galerii Sztuki Arkady. Była też muzyczna niespodzianka.

Goście biorący udział w „Tomaszowskich gawędach” po raz kolejny dopisali, co potwierdza, że pomysł Miejskiego Centrum Kultury na tego typu wydarzenie był trafiony. Wtorkowe spotkanie rozpoczęto suplementem do poprzedniego tematu gawęd, a następnie krótkie historyczne wprowadzenie o ludziach kultury pochodzących z Tomaszowa Mazowieckiego lub z Tomaszowem związanych wygłosił dr Marek Stefański. Potem do dyskusji mógł przyłączyć się każdy z obecnych.

W rozmowach wymieniano m.in.: