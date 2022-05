Tomaszowscy seniorzy dostaną opaski bezpieczeństwa. Urząd Miasta pozyskał pieniądze na wsparcie seniorów

Miasto pozyskało środki w kwocie 82.500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie seniorów. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zostaną przeznaczone na świadczenie usług w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Seniorom zostanie zapewniony także dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Pozyskane pieniądze zostaną wydatkowane m.in. na codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia społecznego, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie miasta, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. W tym celu seniorom zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji: