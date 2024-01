Inowłódz miastem. Odzyskał prawa miejskie po 154 latach. Odsłonięto tron na placu Kazimierza Wielkiego. ZDJĘCIA, VIDEO

Sołtyska Inowłodza Lidia Kacprzak wręczyła klucze do bram miasta burmistrzowi Bogdanowi Kąckiemu, a na koniec uroczystości na placu Kazimierza Wielkiego wszyscy jej uczestnicy stanęli do pamiątkowej, zbiorowej fotografii.

- Jeszcze się z tym nie oswoiłem tak naprawdę i takie śmieszne historie mają miejsce, że pracownicy i interesanci przychodzą i pytają: - Panie wójcie, jak do Pana teraz mówić? To najlepszy dowód na to, że jeszcze ten burmistrz nie zadomowił się na dobre w Inowłodzu - uśmiecha się Bogdan Kącki i dodaje: - Miejskość Inowłodza jest symboliczna. Tak naprawdę, patrząc na wielowiekową historię, to nic nowego i nic zaskakującego, bo Inowłódz miastem był przez ponad pięć wieków i od kilku lat pytano nie "czy", ale kiedy ponownie stanie się miastem. (...) Jeszcze bardziej mobilizuje nas to do tego, żebyśmy wzmogli wysiłki inwestycyjne w samym Inowłodzu i w całej gminie, żeby broń Boże nikt nie pomyślał, że Inowłódz miastem jest trochę na wyrost.