Rowerzysto, co sądzisz o trasach rowerowych w Tomaszowie? Wypełnij ankietę

Urząd Miasta w Tomaszowie zaprasza rowerzystów i nie tylko do wypełnienia anonimowej ankiety związanej z opracowaniem przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki „Koncepcji sieci komunikacji rowerowej w regionie” stanowiących działanie II.2 projektu pn. „Tomaszów Mazowiecki – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Koncepcja sieci komunikacji rowerowej posłuży do aplikowania o środki zewnętrzne UE na stworzenie sieci komunikacji tras rowerowych w mieście i gminie Tomaszów Mazowiecki. Ankieta jest kierowana do mieszkańców i turystów. Urzędnicy zachęcają do podzielenia się swoimi opiniami i przemyśleniami w zakresie sieci rowerowej

i korzystania z roweru. Ankieta ma charakter anonimowy.

Link do ankiety TUTAJ