Przegląd tygodnia od 9.07 w Tomaszowie Mazowieckim

Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

Tłumy mieszkańców Łódzkiego spragnionych odpoczynku nad wodą odpoczywały w sobotę w Rybakówce Święty Spokój koło Żeromina. Rybakówka Święty Spokój to popularny obiekt rekreacyjny nad wodą między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim. Co przyciąga tu ludzi? Jakie są atrakcje i ceny?

W sobotę 15 lipca w Nowym Sączu odbędą się wybory Mister Supranationa2023. Polskę reprezentować będzie Daniel Tracz. A my mamy dla Was zdjęcia wszystkich przystojniaków, którzy powalczą o tytuł najprzystojniejszego mężczyzny świata. Jest ich 26.

Wybory Miss Polski 2023 odbędą się już w niedzielę 16 lipca. Do rywalizacji staną 32 finalistki.

Piknik na 100-lecie RKS Lechii Tomaszów odbędzie się już w najbliższą sobotę, 15 lipca 2023. Co zaplanowano w programie? Sprawdźcie szczegóły!

Uśmiech Dziecka. Zobaczcie, kto wygrywa w Łódzkiem. Z okazji Dnia Dziecka stworzyliśmy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukazały się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. Głosowanie będzie trwać do środy, 12 lipca do godz. 21:30.