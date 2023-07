Tańce na Przystani nad Pilicą w Tomaszowie. Ruszył wakacyjny cykl "Fajf - tanecznym krokiem", letnia akcja MCK - ZDJĘCIA

Tańce na Przystani nad Pilicą w Tomaszowie. Ruszył wakacyjny cykl "Fajf - tanecznym krokiem", letnia akcja MCK

Tańce z DJ-em Luto, konkursy i animacje - to wszystko czekało na Przystani nad Pilicą w Tomaszowie na otwarcie wakacyjnego cyklu "Fajf - tanecznym krokiem". Od godz. 17:00 do 20:00 MCK zabrało wszystkich chętnych w muzyczną podróż do różnych krajów.

Pogoda dopisała, humory też, a chętnych do tańca pod chmurką nie brakowało. Muzykę zapewnił DJ Luto, który zgodnie z tematem czwartkowego fajfa "Z tańcem przez świat" serwował muzykę z różnych krajów. Był m.in. walc, polka, kankan czy lambada.