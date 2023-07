Camping Łoś i tłumy turystów nad Zalewem Sulejowskim, lipiec 2023. Co oferuje? Jakie są ceny? Zobaczcie ZDJĘCIA i WIDEO

Camping Łoś i tłumy turystów nad Zalewem Sulejowskim, lipiec 2023. ZDJĘCIA, WIDEO

- W tym roku najwięcej mamy gości z Finlandii i z Czech, a także wielu gości tranzytowych z całej Polski, którzy podróżują z północy na południe albo w drugą stronę. Gości przybywa i, co nas bardzo cieszy wracają, jesteśmy już z nimi po imieniu i to bardzo miłe - mówi Kasia Skórka , współwłaścicielka Campingu Łoś.

Centralnym punktem kempingu jest drewniany bar kryty strzechą, a przy nim plac zabaw dla dzieci i eleganckie łazienki. Turyści przyjeżdżają tu z własnymi przyczepami kempingowymi, kamperami lub pod namiot, ale do dyspozycji są też domki letniskowe. Dużym powodzeniem cieszy się miejscowa kuchnia, zatem nic dziwnego, że w pogodne weekendy w barze trzeba odstać w kolejce przynajmniej kilkanaście minut, a później cierpliwie czekać na realizację zamówienia.

Jakie ceny na Campingu Łoś nad Zalewem Sulejowskim?

Za postawienie kampera lub przyczepy turyści zapłacą tu 40 zł, za pobyt osoby dorosłej 30 zł, za dziecko 20 zł (do 3. roku życia gratis), zaś za psa 10 zł. Nocleg w namiocie kosztuje 15 zł (1-2 osoby), 25 zł (3-4 osoby) i 30 zł przy więcej niż 4 osobach. W cenie jest prąd i korzystanie z pryszniców.

Kąpiel w Zalewie Sulejowskim tylko własne ryzyko

W upalne wakacyjne weekendy nad Zalew Sulejowski ściągają tłumy okazjonalnych turystów, którzy chcą poleżeć na piaszczystej plaży, a także wykąpać się lub choć zamoczyć nogi. Niestety, wokół całego jeziora nie znajdziemy żadnego bezpiecznego, zorganizowanego kąpieliska. Sanepid nie pobiera tu więc nawet próbek wody, by sprawdzić, czy nadaje się ona do bezpiecznej kąpieli. Do wody każdy wchodzi więc na własne ryzyko.