Basen ekologiczny w Niewiadowie koło Ujazdu przyciąga tłumy z całego regionu. Lipiec 2023 - CENY, ZDJĘCIA, VIDEO

Nowoczesny, otwarty basen ekologiczny ze zjeżdżalniami i szeregiem innych atrakcji otwarto w Osiedlu Niewiadów w miejscu starego kąpieliska 29 lipca ub. r. Główna niecka ma ponad 1.200 metrów kwadratowych. Wydzielono w niej 25-metrowe tory do pływania oraz część rekreacyjną. Obok znajduje się wodny plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie oraz brodzik.

ZOBACZ ZDJĘCIA!

Obok do dyspozycji jest piaszczysta plaża, tężnie solankowe i zielony teren rekreacyjny. Powstały też siłownia, centrum fitness, kort do squasha i figloraj dla dzieci. Jeśli ktoś zgłodnieje, może skorzystać z oferty baru i zjeść w środku lub na tarasie. Lokal serwuje wypiekane na miejscu pizze do , nuggetsy, stripsy i skrzydełka z kurczaka a'la KFC oraz zapiekanki.