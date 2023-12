Przegląd tygodnia od 17.12 w Tomaszowie Mazowieckim

Wypadek we wsi Wąglany koło Opoczna. Kierowca BMW wjechał w stojącego na poboczu na światłach awaryjnych citroena. Okazało się, że był nietrzeźwy. Do kolizji doszło 18 grudnia wieczorem. Zobacz zdjęcia z miejsca zdarzenia!

Śmiertelny wypadek na DK12 we wsi Jawor Kolonia. Po godz. 17 doszło tam do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana. Policja z Opoczna wyznaczyła objazdy.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.