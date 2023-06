Przegląd prasy z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 2.06.2023

Remont mostu kolejowego nad Pilicą w Tomaszowie zakończony. Od 11 czerwca 2023 pociągi na trasie Łódź - Drzewica pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonawca zdemontował starą przeprawę, w miejsce której ustawił nową, stalową konstrukcję. Będą sprawne połączenia dalekobieżne m.in. Poznań - Kraków, Gdynia - Łódź - Kraków oraz regionalne Łódź - Drzewica. Zadanie realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości ok 15 mln zł ze środków budżetowych.

Ile wart jest majątek Antoniego Macierewicza, posła Prawa i Sprawiedliwości wybranego w okręgu piotrkowskim? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Tomaszowie Mazowieckim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ile wart jest majątek Roberta Telusa, posła wybranego z piotrkowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, a także ministra rolnictwa i rozwoju wsi? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Kilkadziesiąt uczestniczek plebiscytu Kobieca Twarz Regionu 2023 z naszego województwa spotkało się na Forum Kobiecości w sali należącej do klubu ŁKS przy alei Unii w Łodzi. Oto zwyciężczynie w Łodzi, poszczególnych powiatach oraz całym województwie w kategorii Córki. Zobaczcie zdjęcia i film.

Bobry zbudowały tamę, doszło do spiętrzenia wody, a w efekcie do zalania pól. Z takim problemem, który zagraża dalszemu prawidłowemu funkcjonowaniu gospodarstwa, boryka się rolnik Grzegorz Barczyński ze wsi Ochle w gminie Widawa (powiat łaski). Na jakie rozwiązania można liczyć w takiej sytuacji?

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie lata dzieciństwa. My zebraliśmy wiele zdjęć zdjęć z dzieciństwa znanych z Łodzi i województwa łódzkiego. Zobaczcie, jak się zmienili.

Żołnierz tomaszowskiej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej zaginął podczas ćwiczeń w Lasach Spalskich (w okolicach Konewki). Odnalazł się po ponad 4 godzinach... w Rawie Mazowieckiej, gdzie dotarł piechotą i zgłosił się na posterunku policji.