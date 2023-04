Przegląd prasy 1.04.2023 Tomaszów Mazowiecki. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

Prasówka Tomaszów Mazowiecki 1.04: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Ekstremalna Droga Krzyżowa Piotrków 2023. Uczestnicy idąc w skupieniu mieli do pokonania cztery trasy o długości od 40 do 59 km. Rozpoczęli wędrówkę po mszy świętej odprawionej w kościele "U Panien w Piotrkowie, do celu dotarli o świcie 1 kwietnia 2023.