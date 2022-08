Prawie 60 ofert pracy dla nauczycieli w szkołach w Tomaszowie i powiecie. Kogo poszukują dyrektorzy?

Najczęściej w szkołach w powiecie tomaszowskim poszukiwani są obecnie psycholodzy, ma to związek z nowymi przepisami, które zobowiązują dyrektorów do zatrudniania na etat lub jego część psychologów i pedagogów szkolnych, im większa szkoła, tym wymiar pracy większy. Dla psychologów w szkołach w powiecie jest blisko 20 ofert pracy, w wymiarze czasowym od 6 nawet do 22 godzin tygodniowo. Psychologów poszukują szkoły niemal w każdej tomaszowskiej gminie: Rokicinach, Rzeczycy, Inowłodzu, Będkowie czy samym Tomaszowie Maz. Poszukiwani są również oligofrenopedagodzy, logopedzi, a także pedagodzy szkolni.

Praca czeka również na nauczycieli fizyki, matematyki, informatyki, muzyki, polskiego, w-f, biologii, muzyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania do życia w rodzinie czy geografii. Niestety większość ofert to praca na kilka godzin tygodniowo, w skrajnych przypadkach w małych szkołach, nawet na 1 godzinę lekcyjną tygodniowo. Dla chętnych nauczycieli niestety oznacza to łączenie etatów i dojazdy między szkołami, nawet w różnych gminach.