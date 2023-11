Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dobry posiłek w szpitalu? Tomaszowskie Centrum Zdrowia przystąpiło do pilotażowego programu i ma o 25 zł więcej na dzienne wyżywienie pacjenta (dotychczas w TCZ było to 28 zł). Jak zmieniło się szpitalne jedzenie? Co sądzą o nim pacjenci? Przeczytajcie, zobaczcie zdjęcia szpitalnych posiłków, serwowanych obecnie w szpitalu w Tomaszowie i obejrzyjcie materiał video!

Do zdarzenia doszło 7 listopada w jednej z miejscowości w gminie Rawa Mazowiecka. Idącą drogą 30-letnią kobietę zaatakowała sfora 5 psów, mieszańców w typie owczarka niemieckiego, należących do sąsiadki. Psy zwykle biegają luzem po posesji. Feralnego ranka udało im się wydostać przez furtkę na drogę.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim oficjalnie otwarte, choć promenada, plaża i molo służą mieszkańcom już od września 2023. 8 listopada zorganizowano konferencję, było tradycyjne przecięcie wstęgi, podziękowania i gratulacje dla wszystkich, którzy przyczynili się do zmiany oblicza tego miejsca. Zobaczcie nowe zdjęcia, a także materiał video!

Agnieszka Kępa została nowym sekretarzem miasta Tomaszów Mazowiecki. Wygrała konkurs na to stanowisko ogłoszony przez prezydenta miasta. Funkcję sprawuje od 6 listopada 2023. Do zadań sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz., kwestie informatyczne oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Piętnaście piękności zjechało do Uniejowa na zgrupowanie przed finałową galą konkursu Angel of Poland, która odbędzie się niebawem w Łodzi. Uczestniczki, które starają się o przepustkę do świata mediów czy modelingu, pozowały m.in. podczas klimatycznej sesji na uniejowskim zamku. Jak wypadły? Zapraszamy do galerii.