Prasówka 14.01.2024 z całego tygodnia w Tomaszowie Mazowieckim. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Inowłódz miastem. Odzyskał prawa miejskie po 154 latach. Z tej okazji odsłonięto królewski tron i przekazano symboliczny klucz do bram miasta na placu Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu. Zobacz zdjęcia, a wkrótce także materiał video z tego wydarzenia!

Dobre wieści dla miłośników białego szaleństwa. Już od soboty, 13 stycznia, będzie można korzystać ze stoku na górze Kamieńsk. Na razie co prawda tylko z jego części, ale prognozy są optymistyczne

Pijany kierowca volvo w Tomaszowie taranował samochody i znaki drogowe. Doprowadził do trzech kolizji z autami oraz dwóch kolizji ze znakami drogowymi. Wydmuchał aż 3 promile alkoholu, ponadto miał przy sobie narkotyki...

Jarmark Prosto od Rolnika w Tomaszowie odbywa się w piątek, 12 stycznia 2024, na pl. Kościuszki. Zobacz, co można kupić! ZDJĘCIA

Miesięcznik "Perspektywy" już po raz 26. przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Jak wypadły licea i technika w województwie łódzkim? Na podium rankingu liceów w naszym regionie nastąpiła zmiana, pierwsze miejsce ma tym razem I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi. Wśród techników najlepiej wypadło ponownie Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, to także zwycięzca ogólnopolskiego rankingu. A jak wypadły pozostałe szkoły w Łódzkiem? Zobaczcie w galerii zdjęć.

Oszustwo "na policjanta" w Opocznie ponownie doprowadziło do utraty majątku. 62-letnia kobieta straciła 70 tysięcy złotych - wszystkie oszczędności, jakie posiadała. Opoczyńska policja po raz kolejny informuje, na co zwrócić uwagę, by ustrzec się przed oszustami i apeluje o rozwagę.

Najtańsze domy do kupienia w Tomaszowie Mazowieckim i okolicach poniżej 400 tys. zł. Jak wyglądają i ile kosztują? Na jaki budynek mieszkalny możesz sobie pozwolić w cenie już od 215 do 380 tysięcy złotych? W tej cenie da się kupić nieruchomości małe, często stare i wymagające generalnego remontu, ale nie tylko takie. Prezentujemy najtańsze obecnie, aktualne na styczeń 2024, zdjęcia z ofertami sprzedaży domów jednorodzinnych. Pochodzą one z serwisu www.otodom.pl.