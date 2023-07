Piknik na 100-lecie Lechii Tomaszów i zlot motocyklowy klubu KLIW, 15.07.2023. ZDJĘCIA, VIDEO

- Mamy grochóweczkę robioną w kuchni polowej, kiełbasy z wody, kiełbasy z grilla i chyba już nam się skończyły lody. Wszystko to dzięki sponsorom. Poza tym robimy przejażdżki motocyklami. To wielka frajda dla dzieci, co słychać, jak się ich wiezie, bo aż piszczą. Także to jest coś wspaniałego - uśmiecha się Kryspin Cieślak, prezydent Klubu Motocyklowego KILW Tomaszów.