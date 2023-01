Ruszają obchody jubileuszu 100-lecia RKS Lechia Tomaszów 1923. Co będzie się działo w najbliższych miesiącach?

W poniedziałek, 30 stycznia, w Arenie Lodowej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja inaugurująca obchody 100-lecia działalności klubu RKS Lechia Tomaszów. Konferencja rozpoczęła się o symbolicznej godzinie 19:23, a rozpoczął ją prezydent Marcin Witko, który oficjalnie zainaugurował rok obchodów.

- Tomaszów Mazowiecki nie jest starym miastem, jest stosunkowo młody. Niedługo będzie obchodził 200-lecie swojego istnienia, nadania praw miejskich, a mimo to mamy klub, który może się poszczycić tak pięknym jubileuszem 100-lecia – mówił prezydent Marcin Witko. - Chciałbym złożyć hołd założycielom Lechii. Tym wszystkim, którzy swoją bezinteresowną pracą przyczynili się do tego, że sto lat temu w 1923 roku powstał Robotniczy Klub Sportowy w naszym mieście oraz tym, którzy przez to 100 lat nie szczędzili sił, pracy, własnego czasu, często kosztem swoich najbliższych i działali tak, żeby ten klub z wieloma sekcjami mógł przetrwać sto lat. Dziękuję działaczom, wszystkim trenerom, opiekunom i zawodnikom, którzy przez te sto lat robili wszystko, abyśmy dzisiaj w 2023 roku mogli obchodzić ten piękny jubileusz 100-lecia – dodał prezydent Tomaszowa.