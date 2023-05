Promenada, molo, plaże... Zalew Sulejowski w Smardzewicach staje się atrakcją turystyczną z prawdziwego zdarzenia. ZDJĘCIA, VIDEO

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne teren sulejowskiego zbiornika, od zapory wodnej do ośrodka "Molo" zbliża się do finału. Zobaczcie aktualne, unikatowe zdjęcia z placu budowy na kolejnych slajdach

Promenada, molo, plaże... Zalew Sulejowski w Smardzewicach pięknieje i zamienia się w atrakcje turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne teren sulejowskiego zbiornika, od zapory wodnej do ośrodka "Molo" zbliża się do finału. Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie, wiele osób zagląda tu przez płot, by podejrzeć postępy robót. Nam udało się wejść na plac budowy. Zobaczcie aktualne, unikatowe zdjęcia, a wkrótce także materiał video!

Inwestycja w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim obejmuje teren około 5 hektarów i warta jest 24,5 mln złotych. Gmina Tomaszów realizuje ją wspólnie z warszawskim Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej (Wody Polskie). Po stronie RZGW jest m. in. nabrzeże, promenada i remont mola (ok. 8 mln zł). Na pozostałe prace gmina pozyskała 3,3 mln z RPO (fundusze unijne) i 8 mln zł z programu Polski Ład. 5 mln zł dołożyła z własnego budżetu. Po jej stronie są m. in.: plac zabaw i wodny plac zabaw, boisko, scena (amfiteatr z muszlą nad wodą), alejki spacerowe, oświetlenie, dwa budynki sanitarno-socjalne i wiele innych elementów. - To zadanie spadło na najmniejszego - gminę wiejską, ale podjęliśmy się go i dziś z satysfakcją mogę powiedzieć, że trzy czwarte zadania wykonane. Jestem zadowolony z przebiegu inwestycji. Myślę, że termin wrześniowy oddania jej do użytku będzie dotrzymany - mówi nam Franciszek Szmigiel, wójt gminy Tomaszów. - Mamy nadzieję, że mieszkańcy docenią i uszanują to, co się zmieni nad zalewem. Chcemy, żeby już od początku maja do końca września można było z tego korzystać.

Inwestycja publiczna w Smardzewicach pobudziła prywatnych przedsiębiorców

Gmina Tomaszów podeszła do sprawy rozwoju turystyki nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach kompleksowo. Wcześniej wspólnie z trzema innymi samorządami zagospodarowano teren poniżej zapory - urządzono przystanie kajakowe nad Pilicą. We współpracy z powiatem przebudowano drogę przez Smardzewice ze ścieżką rowerową. Obecnie przebudowywana jest droga od granic miasta od strony Nagórzyc do ul. Głównej.

Gmina kończy budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej z Tomaszowa do Smardzewic, a powiat wkrótce ją przebuduje (1 km w tym roku, pozostałą część w 2024 r.). Wójt Franciszek Szmigiel dąży ponadto do tego, by docierały tu z Tomaszowa autobusy bezpłatnej komunikacji miejskiej. Miejsca parkingowe utworzono poniżej zapory. Przybędzie ich jeszcze wzdłuż drogi - na trawiastym poboczu. Wielu kierowców będzie się jednak musiało odzwyczaić od parkowania tuż przy Zalewie Sulejowskim i zdobyć się na kilkusetmetrowy spacer. Uroki okolicy, nowe ścieżki spacerowe i promenada nad wodą powinny skutecznie do tego zachęcać. Inwestycja publiczna, od dawna oczekiwana przez osoby korzystające z uroków Zalewu Sulejowskiego, pobudziła także prywatnych przedsiębiorców. Stare bary wzdłuż ulicy prowadzącej na plażę i do ośrodka "Molo" będą nie do poznania. Po obu stronach ul. Klonowej wyrosły nowe budynki.

- Mam nadzieję, że inni pójdą naszym śladem i będzie więcej takich miejsc nad zalewem - mówi wójt Szmigiel i zdradza, że gmina Tomaszów już myśli o zagospodarowaniu zatoki w Treście. Na razie jednak brakuje tam drogi dojazdowej.

Jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji turystycznych regionu

"Rozwój gospodarki turystycznej w oparciu o wykorzystanie walorów krajobrazowych w celu zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenu nad Zalewem Sulejowskim w miejscowości Smardzewice" (tak brzmi pełna nazwa projektu) to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji turystycznych nie tylko w powiecie tomaszowskim, ale i w całym regionie. Przygotowania do niej trwały od kilku lat. - Mamy nadzieje, że nasze wieloletnie działania, których finał jest już bliski, zaowocują wkrótce znacznym zwiększeniem ruchu turystycznego nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach - mówi Sławomir Bernacki, zastępca wójta gminy Tomaszów.

Z powodu wysokich cenowo ofert, przekraczających założony budżet, kolejne przetargi były unieważniane. Wykonawcę udało się wyłonić we wrześniu ubiegłego roku. To tomaszowska firma JOKA. Władze gminy Tomaszów, która jest głównym inwestorem, są z jej robót bardzo zadowolone.

Jak się zmieni teren nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach?

Tereny nad Zalewem Sulejowskim w Smardzewicach, łącznie z molem, zostaną całkowicie zmodernizowane. Wybudowane zostaną obiekty administracyjne, usługowo-sanitarne, ciągi pieszo-jezdne, staną urządzenia i obiekty rekreacyjno-wypoczynkowe, odnowione zostaną plaże i tereny zielone. Rewitalizacja obejmuje rozbudowę ulicy Klonowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową aż do wjazdu na teren Centrum Konferencyjnego Rekreacyjnego MOLO. Aby niektóre prace mogły być wykonane, konieczne było obniżenie lustra wody zalewu i to o ponad 2 metry. Obecnie już woda została uzupełniona i brakuje około 60 cm do normalnego stanu, ale jest to już naturalna rezerwa w razie opadów.

Dobrze widać już promenadę wykładaną z deski kompozytowej, dwa budynki zaplecza higieniczno-sanitarnego i administracyjnego (dla WOPR), zarys ciągów komunikacyjnych i alejek spacerowych - na terenie plaży i w lesie, utwardzenie terenu (pod przyszłe obiekty modułowe na małą gastronomię i food truck’i), rekultywację plaży piaszczystej i trawiastej. Gotowe są już też place zabaw, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej, lampy ledowe (niektóre wyposażone w kamery monitoringu). Trwa budowa plenerowej sceny letniej. Później pojawią się elementy małej architektury: ławki, stoliki, stojaki na rowery itp., miejsce do kąpieli dla dzieci i dla dorosłych. Na zdemolowanej wcześniej ulicy Klonowej trwa kompleksowa przebudowa i układana jest kostka. Powstanie nowa jezdnia, a wzdłuż niej chodnik, ścieżka rowerowa, odwodnienie, zjazdy do posesji, zatoczki parkingowe i oświetlenie.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 mln złotych, a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego ponad 3 mln 300 tys. złotych.

