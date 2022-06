Ósmoklasiści walczą o miejsca w klasach wojskowych w ZSP nr 1 w Tomaszowie [ZDJĘCIA]

Trwa nabór do szkół średnich w Tomaszowie Mazowieckim. W tym roku bardzo dużym zainteresowaniem uczniów klas ósmych cieszy się ZSP nr 1, czyli popularny Mechanik. Przygotowano w nim na nowy rok blisko 300 miejsc, z czego 56 w dwóch klasach wojskowych o profilach technik informatyk i technik mechatronik. Łącznie do klas wojskowych w pierwszej preferencji podania złożyło ponad 120 uczniów, a łącznie sumując wszystkie preferencje to prawie 350 podań.

Każdy, kto chce się dostać do klasy wojskowej musi przejść testy sprawnościowe organizowane przez szkołę. Kandydaci muszą m.in. wykonać pompki, bieg z przeszkodami, podnoszenie na drążku i brzuszki. Oprócz wyniku egzaminu ósmoklasistów oraz ocen na świadectwie to dodatkowe kryterium przyjęcia do szkoły.

Zobaczcie, jak wyglądają testy sprawnościowe dla kandydatów do klas wojskowych w Mechaniku!