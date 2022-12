Obława na pijanego kierowcę w lasach koło Grot Nagórzyckich w Tomaszowie [ZDJĘCIA]

Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 10 grudnia w południe. Policjanci zostali zaalarmowani przez mieszkankę Tomaszowa, że jej partner będąc pod wpływem alkoholu, zabrał jej kluczyki i samochód marki Honda, a następnie odjechał. Szybkie działania policjantów pozwoliły ustalić, że 45-letni mężczyzna porzucił samochód w okolicy ul. Józefowskiej i uciekł do pobliskiego lasu. W ślad za nim ruszyli policjanci, którzy o wsparcie poprosili straż leśną. Okolice patrolował z góry dron.

Cała akcja wzbudzała spore zainteresowanie wśród mieszkańców, bo sceny niczym z filmu rozgrywały się tuż obok popularnej ścieżki spacerowo-rowerowej do grot.

Mężczyznę szybko udało się złapać. Z pewnością nie pomógł mu fakt, że w lesie było biało od śniegu, był więc dość dobrze widoczny.

W pierwszym badaniu po zatrzymaniu okazało się, że kierowca miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie, ustalane będzie m.in. ile alkoholu kierowca miał we krwi w momencie prowadzenia samochodu, bo to, że go prowadził ustalono dzięki zapisowi monitoringu. Z pewnością czekają więc go surowe konsekwencje.