Nowoczesny basen w Niewiadowie gotowy. Niebawem otwarcie ZDJĘCIA

Basen w Niewiadowie (gmina Ujazd) to największy basen ekologiczny w Polsce

Główna niecka basenu to ponad 1200 mkw., w której wydzielone zostały tory do pływania liczące 25 metrów oraz część rekreacyjna. Obok znajduje się wodny plac zabaw dla dzieci, zjeżdżalnie oraz brodzik.

- Nowoczesny kompleks rekreacyjny to jedna z największych atrakcji w województwie łódzkim, także dzięki zastosowaniu wyjątkowej, ekologicznej technologii, wykorzystywanej w obiektach tego typu w Niemczech i Skandynawii - cieszy się z inwestycji Bartosz Urbańczyk, dyrektor GOSiR w Ujeździe. - Woda w basenie filtrowana jest w sposób naturalny, bez użycia środków chemicznych. Proces oczyszczania wody odbywa się w odrębnym, dodatkowym zbiorniku wodnym dzięki biologicznej aktywności wyselekcjonowanych roślin oraz dzięki zastosowaniu specjalnych filtrów mineralnych - informuje.

Cały kompleks to 50-metrowy basen rekreacyjny, wodny plac zabaw, brodzik, zjeżdżalnie, piaszczysta plaża, trawiasty teren rekreacyjny, boisko do siatkówki plażowej, tężnie, pole do gry w bule, siłownia, sauna, centrum fitness, kort do squasha, figloraj oraz restauracja. Obecnie trwają jeszcze odbiory techniczne i ostatnie prace, a gmina przygotowuje się do otwarcia kompleksu, a to ma być już niebawem. Tymczasem zobaczcie, jak prezentuje się basen w Niewiadowie!