Nowe kąpielisko z atrakcjami w Lisowicach - to tylko godzinę drogi od Tomaszowa Mazowieckiego ZDJĘCIA

Kąpielisko w Lisowicach oferuje:

1. Baseny zewnętrzne są czynne codziennie w godzinach 11.00- 19.00 Rezerwacje dla grup zorganizowanych pod numerem telefonu 536-015-215

2. Bezpłatne strzeżone kąpielisko na rzece Mrodze czynne codziennie w godzinach 11.00-19.00

3. Bezpłatna zjeżdżalnia Anakonda na plaży czynna jest w soboty i niedziele w godzinach 11.00-19.00

4. Wypożyczalnia kajaków i rowerków wodnych czynna codziennie w godzinach 11.00-19.00 Rezerwacje pod numerem telefonu 536-015-215 lub u obsługi basenów

5. Park Linowy w Lisowicach - Linpark zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-20.00, sobota - niedziela 11.00-19.00 Rezerwacje możliwe pod numerem telefonu 574-226-726

6. Całoroczna restauracja Kriada Beach Bar zaprasza od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00-21.00, piątek i sobota 11.00-22.00, niedziela 10.00-21.00 Rezerwacja stolików 507-450-390

7. Na plaży pojawiła się w nowej odsłonie lodziarnia LódLove, do dyspozycji gości palmy i leżaki ale nade wszystko pyszne lody rzemieślnicze

8. Bezpłatne boiska do piłki plażowej czynne codziennie, nie prowadzimy rezerwacji

9. Bezpłatne miejsce na ognisko dostępne codziennie, rezerwacje pod numerem telefonu 536-015-215. Można też grillować bez rezerwacji na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”

10. Na naszym obiekcie przez okres wakacyjny pojawiają się sezonowe punkty małej gastronomii: lody, gofry, naleśniki, burgery, pizza

11. W sobotę 16 lipca na terenie pola koncertowego odbędzie się festiwal kolorów

12. We współpracy ze stowarzyszeniem Historia Koluszek zaprosimy na nocne zwiedzanie Lisowic z pochodniami zakończone wspólnym ogniskiem. Opowiemy o historii tego miejsca i pokażemy kilka miejsc do których codziennie wejść nie można. Szczegóły wkrótce.

13. Zapraszamy do skorzystania z kilkunastu kilometrów ścieżek pieszo - rowerowych. Prosimy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

14. Wędkowanie jest możliwe na podstawie przepisów obowiązujących w PZW.

15. Wake Park w Lisowicach chwilowo będzie nieczynny, zakończyła się umowa z dotychczasowym operatorem. W najbliższych dniach przedstawimy nowe zasady korzystania z obiektu.

16. Bezpłatny plac zabaw i siłownia zewnętrzna czynne od 6.00 do 22.00

17. Obiekt objęty jest monitoringiem wizyjnym, kontakt całodobowy z operatorem systemu: telefon 44 725 67 68.