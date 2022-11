"Nie zgubić talentów" - nowy program stypendialny dla uczniów i nauczycieli w Tomaszowie Maz.

Uczniowie szkół podstawowych będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie materialne i niematerialne, a nauczyciele nagrody za swoje osiągnięcia pedagogiczne w pracy z uzdolnionymi wychowankami. Miasto będzie mogło również finansować dodatkowe zajęcia innowacyjne oraz pozalekcyjne. To efekt nowego Tomaszowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów – „Nie zagubić talentów”.

Program ma zachęcać uczniów do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, a także zwiększać aspiracje edukacyjne i aktywności uczniów. Celem Programu jest także motywowanie nauczycieli do podejmowania aktywności na rzecz wspomagania uczniów, wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych, mobilizowania uczniów do poszerzania wiedzy i rozwoju talentów.