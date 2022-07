Muszla koncertowa w Tomaszowie na starych zdjęciach. Tomaszowianie budowali muszlę w czynie społecznym [ZDJĘCIA]

Zdjęcia, które publikujemy, pochodzą z Monografii Tomaszowa Maz. przygotowanej w 1966 roku przez uczniów II Liceum Ogólnokształcącego pod opieką Tadeusza Kawki. Było to drugie wydanie znanej monografii z 1964 roku, tym razem poszerzone, wzbogacone o nowe zdjęcia i informacje, liczące aż 10 tomów. Monografia z 1966 roku znajduje się w siedzibie Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych, dotarł do niej Andrzej Kobalczyk, którzy zeskanował i udostępnił nam wiele niepublikowanych dotąd nigdzie zdjęć. Na początek prezentujemy zdjęcia dotyczące budowy i otwarcia muszli koncertowej.

Ponad pół wieku temu muszla była budowana w czynie społecznym, a następnie otwierana dla mieszkańców

Park, w którym stoi muszla koncertowa, otwarto 22 lipca 1964 r. Na cześć Manifestu PKWN, ogłoszonego w 1944 r., nazwano go Parkiem Kultury i Wypoczynku im. XX-lecia PRL. Przy jego budowie pomagali w czynie społecznym tomaszowianie. Miejscem wypoczynku był jednak już wcześniej, czytamy o tym w monografii "Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta" pod redakcją Barbary Wachowskiej. We wschodniej części parku, w latach 80. XIX w. mieściła się wówczas tzw. Szwajcarska Dolina. Był to ogródek restauracyjny, miejsce zabaw letnich, położony w ogrodzie Alojzego Milajdsena, za posesją hrabiego Antoniego Ostrowskiego. Grywały tam trzyosobowe zespoły orkiestrowe, czasem przyjeżdżały też grupy teatralne.