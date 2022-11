Międzypokoleniowa debata w MCK Tkacz w Tomaszowie. Młodzież kontra seniorzy [ZDJĘCIA]

Debata zatytułowana „Mozaika pokoleń” była okazją do podjęcia dyskusji pomiędzy seniorami a młodzieżą ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W debacie, którą zorganizowano 8 listopada w Miejskim Centrum Kultury „Tkacz”, uczestniczyli także pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się działalnością senioralną i młodzieżową w Tomaszowie.

Pokłosiem dyskusji toczącej się w czasie debaty są wyciągnięte wnioski. Te najważniejsze to konieczność budowania międzypokoleniowych relacji i wartości poprzez m.in. organizowanie cyklicznych wspólnych spotkań seniorów i młodzieży, na które będą zapraszani prelegenci (przedstawiciele pokoleń z dużym bagażem doświadczeń pokazujący życie z różnych perspektyw wiekowych np. młode osoby po przebytej walce z uzależnieniami, seniorzy, którzy zmagali się w swoim życiu z przeciwnościami losu, uzależnieniami i ciężkimi chorobami). To również potrzeba organizacji warsztatów komunikacji interpersonalnej oraz organizowanie miejskich imprez dla młodzieży i seniorów, ale także nowych miejsc dla spędzania czasu młodych i starszych (stworzenia platformy do wymiany pokoleniowych doświadczeń, potrzeb i oczekiwań istotnych dla starszego jak i młodszego pokolenia).