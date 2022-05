Maj na targowisku w Tomaszowie Mazowieckim. Ceny niższe niż w sklepach [ZDJĘCIA

We wtorek, 10 maja, na tomaszowskim targowisku roiło się od kupujących. Do zakupów zachęciła ich słoneczna pogoda, szeroki wybór, a także niskie ceny, niższe niż w sklepach osiedlowych czy marketach. Szczególnym zainteresowaniem na rynku cieszą się stoiska z sadzonkami kwiatów czy warzyw. Zachęcają tez ceny nowalijek.

Taniej niż w sklepach, na tomaszowskim rynku kupimy choćby pomidory, bo ceny malinowych zaczynają się od 10 zł (w marketach to około 14 zł). Ogórki zielone szklarniowe kosztują od 8 zł (10 zł w marketach). Młoda kapusta kosztuje zwykle 5 zł za sztukę, a młode ziemniaki 5 zł za kilogram. Szczypiorek czy rzodkiewka to wydatek 2 zł, a młoda włoszczyzna kosztuje 5-6 zł.

Za truskawki na tomaszowskim targowisku zapłacimy od 16 do 18 zł, ale niestety to wciąż owoce zagraniczne, głównie z Grecji. Na polskie truskawki spod folii trzeba jeszcze poczekać, jak mówią sprzedawcy na placu Narutowicza, ceny to obecnie około 30 zł, więc na razie jeszcze ich nie sprowadzają.