Magiczny koncert w MCK Browarna "Przetańczyć całą noc". ZDJĘCIA

Koncerty, a właściwie muzyczne spektakle, Teatru Piosenki zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak było i tym razem, bo publiczność wypełniła salę MCK Browarna do ostatniego wolnego miejsca. W programie koncertu pt. "Przetańczyć całą noc", do którego scenariusz ułożyła Katarzyna Goljat, znalazły się tym razem znane arie, duety operetkowe i musicalowe oraz przeboje światowej estrady.

Usłyszeliśmy m.in. takie utwory jak: "Bella Donna" i "Appassionata" z repertuaru Janusza Gniatkowskiego, "Co się dzieje, oszaleję" z "Księżniczki Czardasza" E. Kalmana, "Hallelujah" L. Cohena, "To świt, to zmrok" z musicalu "Skrzypek na dachu" i wiele innych.