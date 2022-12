Kradziona kiszona kapusta z Tomaszowa w pierogach świątecznych, czyli marketingowy chwyt okradzionego restauratora

O tej historii od poniedziałku mówi cała Polska: trzech mieszkańców Tomaszowa w środku nocy ukradło trzy beczki kiszonej kapusty. Turlali je przez centrum Tomaszowa, a sytuację dostrzegł na kamerze operator miejskiego monitoringu. Na miejsce wysłany został patrol policji, policjanci ustalili, że mężczyźni włamali się do pomieszczeń gospodarczych sklepu i restauracji w centrum Tomaszowa, skąd wyturlali trzy beczki. Ślady turlania widoczne były na białym śniegu i nie było wątpliwości skąd pochodzą. Dwie beczki z kiszonką już znajdowały się za płotem pobliskiej posesji, a trzecia miała do nich właśnie dołączyć. Policji tłumaczyli, że robią to... "dla zabawy". Teraz za włamanie i kradzież grozi im nawet do 10 lat, a kara może być surowa, bo są już dobrze znani tomaszowskiej policji.

Przestępcze trio i ich trzy beczki spowodowały, że o Tomaszowie w ostatnich dniach zrobiło się głośno w całej Polsce, tym bardziej, że kradziona kapusta z pewnością miała trafić w uszkach, pierogach i bigosie na tomaszowskie stoły wigilijne. News pojawił się we wszystkich ogólnopolskich mediach, a Tomasz Olbratowski (skądinąd tomaszowianin) z RMF FM nagrał "Słowo na wtorek" o dzielnych pretorianach (czyli tomaszowskich policjantach) i mężach toczących beczkę, którzy "skisną w kazamatach lochu".