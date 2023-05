Konferencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości w Tomaszowie, a na niej Telus, Macierewicz, Lorek, Ambrozik, Wojciechowski, Młynarczyk i inni

Wojewoda łódzki Karol Młynarczyk wśród najważniejszych programów wspierających rozwój samorządów wymienił Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, z którego do gmin w Łódzkiem trafiło 800 milionów złotych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (900 milionów) i Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ponad 4,5 miliarda).

- Oceniając projekty patrzymy na ich jakość, a nie to na jakiej są szerokości i długości geograficznej. Patrzymy, jak on jest napisany, czy jest potrzebny - zapewnił Karol Młynarczyk i dodał: - Pieniądze płyną do nas, jak nigdy wcześniej.