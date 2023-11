Kazimierz Labrync z Tomaszowa - ostatni skazany na karę śmierci. Zbrodnia i kara. Historie oparte na aktach. ZDJĘCIA

Stanisław P. odciągnął Labrynca i odprowadził na bok. Paweł Szewczyk powiedział kolegom, że idzie pogadać z pijanym nieznajomym. Po krótkiej wymianie zdań Labrync wyjął z kieszeni nóż i zadał nim cios Szewczykowi w okolice serca.

Roman S., jeden z kolegów ofiary:

- Kilka sekund później Paweł wrócił do nas i powiedział: "Chłopaki uważajcie, uderzył mnie". Mój brat wziął go pod rękę i posadził na ławce. Mietek zaszedł tego gościa od tyłu, a my mieliśmy atakować go z przodu.