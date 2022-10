Jak będzie wyglądać dystrybucja węgla przez samorząd w Tomaszowie? Mieszkańcy potrzebują 1200 ton

W czwartek, 20 października, w Warszawie prezydent Marcin Witko wziął udział w debacie w ramach prac Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na spotkanie zostali zaproszeni prezesi spółek PGE i Węglokoks, czyli tych, od których samorządy będą kupować węgiel dla swoich mieszkańców. Samorządom przekazano szczegóły dotyczące dystrybucji węgla.

Wiadomo, że gmina kupuje węgiel za 1500 zł za tonę, a sprzedaje maksymalnie za 2000 zł plus ewentualne koszty dowozu do klienta. Mieszkańcy zainteresowani zakupem będą składali wniosek o zakup preferencyjny na podstawie gminnej ewidencji źródeł ciepła.

- Aby uniknąć praktyk o charakterze spekulacyjnym, wprowadzono (o ile nic się do podpisu prezydenta nie zmieni) limit zakupu do końca bieżącego roku 1,5 t. O kolejne 1,5t będzie można wystąpić po 1 stycznia 2023r. W naszym mieście dystrybucją węgla zajmować się będą urzędnicy UM oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Ciepłowniczej. Do dziś przy pomocy infolinii mieszkańcy zadeklarowali zakup około 1200 ton - informuje prezydent Marcin Witko.