III Olimpiada Powiatu Tomaszowskiego Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce - Spała 2023. ZDJĘCIA, VIDEO

Turniej podzielony był na szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe. Rywalizacja odbywała się w skoku w dal, pchnięciu kulą i biegach na 60, 100, 1000 metrów oraz sztafeta 4 x 200 metrów.

- Wy jesteście najlepszymi dzisiaj ambasadorami sportu poprzez swoje uczestnictwo, poprzez tą rywalizację. Widać, że ten duch walki w was jest, chcecie zajmować jak najlepsze pozycje. Chcecie również osiągać jak najlepsze wyniki - zwrócił się do uczestników olimpiady Mariusz Węgrzynowski, starosta tomaszowski. - Chcemy propagować sport, zdrowy styl życia. Chcemy, żeby młodzież, można powiedzieć, nasiąknęła tymi dobrymi nawykami, jeśli chodzi o uprawianie sportu, co też będzie wiązało się na pewno z ich dbaniem o kondycję zdrowotną już w życiu dorosłym - dodał.