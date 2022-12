Gromee będzie gwiazdą sylwestrowej zabawy w Tomaszowie Mazowieckim

Zabawa na pl. Kościuszki rozpocznie się o godz. 22 dyskoteką pod gwiazdami. O godz. 23 scenę przejmie DJ Gromee, który będzie rozgrzewał tomaszowian do samej północy. Po wspólnym powitaniu nowego roku odbędzie się druga część dyskoteki pod gwiazdami. Cała zabawa zakończy się około godz. 1.

Prezydent Marcin Witko zapowiadając gwiazdę sylwestrowej nocy przypomniał, że względu na dobro czworonożnych przyjaciół, tych w domach, w schronisku czy dzikich w okolicznych lasach i rezerwacie miasto zrezygnowało z pokazu sztucznych ogni. Apel o rezygnację z wybuchów skierował do tomaszowian:

- Wiem, że witanie Nowego Roku to czas radosny i fajerwerki są mocno wpisane w tradycję imprez sylwestrowych. Może jednak uda się nam ograniczyć stres tym, dla których to nie jest przyjemne, wywołuje strach i przerażenie? Zachęcam do przyłączenia się do naszej zabawy, a strzelają niech tylko korki szampana! Bardzo Was o to proszę. Nie używajcie petard i fajerwerków zwłaszcza w okolicy schroniska. Huk zawsze powoduje u mieszkańców tej placówki przerażenie. Proszę pomyślcie o tym - zachęca prezydent Marcin Witko.