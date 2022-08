Finisaż wystawy Józefa Panfila odbył się w tomaszowskim muzeum ZDJĘCIA

Finisaż wystawy Józefa Panfila zatytułowanej „Rysunki i Szkice”

Choć finał wystawy z udziałem jej autora, Józefem Panfilem, odbył się w czwartek, 18 sierpnia, to mieszkańcy, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć wystawy, mają na to czas do 28 sierpnia. A warto, ponieważ wystawa po raz pierwszy prezentuje jedynie rysunkowy warsztat pracy.

Józef Panfil zaprezentował na wystawie w sumie 107 rysunków i szkiców, wśród których znalazły się dojrzałe portrety i studia ludzkiego ciała. Obejrzeć można również szkice wykonane na przestrzeni kilku lat, pejzaże i architekturę. Wszystkie prezentowane prace zostały wykonane w latach 1977 - 2021. Oprócz rysunków pokazano osobiste szkicowniki, z którymi artysta niechętnie się rozstaje.