Dzieje się w weekend 4 - 6 sierpnia 2023 w Tomaszowie i okolicach. Imprezy, wydarzenia

Letnia Scena Artystyczna – muzyczno-kabaretowe show przy fortepianie

Adam Snopek , pianista, muzyk sesyjny i kabareciarz wystąpi w najbliższy piątek, 4 sierpnia 2023, w ramach Letniej Sceny Artystycznej organizowanej przez Miejskie Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Artystę zobaczyć będzie można od godz. 20 na pl. Kościuszki w programie „Od Bacha do AC/DC, czyli o muzyce na wesoło”. Wstęp wolny.

O średniowieczu i architekturze w Muzeum w Tomaszowie

Muzeum zaprasza na prelekcję dr. Mariusza Ziółkowskiego pt. „Zagadki średniowiecza” – piątek, 4 sierpnia godzina 11.

Prelekcja połączona z prezentacją odpowie na pytania: co to jest architektura i styl w architekturze oraz jak współcześnie odbierane jest średniowiecze, i co o nim wiemy? Architektura romańska zostanie omówiona na przykładzie kościoła św. Idziego w Inowłodzu, św. Mikołaja w Żarnowie oraz klasztoru cystersów w Sulejowie.