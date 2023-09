Fortepian na pl. Kościuszki w Tomaszowie zachęca do gry i promuje Love Polish Jazz Festival - ZDJĘCIA, VIDEO

Fortepian zewnętrzny na placu Kościuszki wypróbowali już m. in. znani tomaszowscy muzycy - prezydent miasta Marcin Witko oraz Kamil Wrona, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Tomaszowa Mazowieckiego.

- Pierwszy raz widzę taki instrument. Jest on elektroniczny i dostępny do grania w każdych warunkach pogodowych. Myślę, że stworzony po to by zachęcać i umuzykalniać społeczeństwo, w tym przypadku tomaszowskie. Gra się na nim, jak na każdym innym. Klawiatura jest pełnowymiarowa i zarówno początkujący jak i zaawansowany zagra na nim bez problemu - mówi Kamil Wrona, dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Tomaszowa Mazowieckiego.