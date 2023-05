Hospicjum powstanie w Tomaszowie. Za ile i jak będzie wyglądać? Otwarto oferty w przetargu na budowę obiektu. Zobaczcie WIZUALIZACJE

Przetarg na hospicjum w Tomaszowie

Wykonawca zaprojektuje hospicjum

Jak będzie wyglądać hospicjum w Tomaszowie?

Budynek usytuowany zostanie w linii zabudowy od ulicy Kępa oraz za linią zabudowy od ulicy Mireckiego. Połączenie z drogą zapewnią dwa zjazdy z drogi publicznej – ul. Kępa. Pierwszy, prowadzący bezpośrednio na parking połączony ze strefą wejścia głównego do budynku hospicjum. Kolejny zjazd zlokalizowany w części zachodnio-północnej działki, którego przedłużeniem będzie projektowana droga pożarowa biegnąca wokół obiektu z dojazdem do parkingu. Projekt przewiduje kilka wejść do obiektu jak i wiele wyjść ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz, m in. z sal dla pacjentów.