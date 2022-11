Andrzejki i nie tylko. Przegląd wydarzeń w Tomaszowie i okolicy na ostatni weekend listopada

Andrzejki w grotach

Kryształowa kula, lanie wosku, wróżby i wiele innych atrakcji... Zdecydowanie będą to pełne magii Andrzejki w PTT Groty Nagórzyckie. Dla każdego coś fajnego - bo podczas wydarzenia prowadzone będą również warsztaty dla dzieci "Piaskiem malowane". Wydarzenie odbędzie się już w tę sobotę, w godzinach 15-18.

Ślizgawka w stylu PRL

W podróż do PRL wyruszymy w Arenie Lodowej już w tę sobotę o godzinie 18:00. Będzie to kolejna edycja “Powrotu do przeszłości” czyli wyjątkowej ślizgawki w stylu PRL. Szykujcie swoje stylizacje, przynoście gadżety, bo nie zabraknie konkursów na najlepszą kreację z tamtych lat i najciekawszy gadżet związany z PRL.