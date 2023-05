Powiat tomaszowski ponownie zawierzony Matce Boskiej. Uroczystość odbyła się na Jasnej Górze. Zobaczcie ZDJĘCIA i VIDEO

- Przede wszystkim to jest msza święta i modlitwa w intencji takiego normalnego funkcjonowania, żebyśmy spokojnie jako ludzie w tych relacjach pomiędzy sobą szanowali się nawzajem, byli pełni miłości, żebyśmy mogli normalnie współpracować, żeby był pokój i radość w naszych rodzinach - mówił Mariusz Węgrzynowski, starosta tomaszowski. - I to co jest równie istotne, żeby taka sama wspaniała, cudowna atmosfera towarzyszyła tym wszystkim, którzy wspólnie pracują w zakładach pracy, w urzędach, w różnego rodzaju instytucjach, którzy funkcjonują w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, abyśmy mogli z uśmiechem na ustach współpracować na rzecz wspólnego dobra i o to wszystko dzisiaj prosiliśmy Matkę Bożą tutaj, w Jej stolicy, w tym wyjątkowym miejscu, które sobie obrała po to, żebyśmy mogli mieć konkretne owoce, dobre owoce właśnie w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach i latach.