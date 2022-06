14-latek na kierownicą ciągnika rolniczego w gminie Sławno. Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Do zatrzymania nastoletniego kierowcy doszło 28 maja 2022 roku, około godziny 16:45 w gminie Sławno. Policjanci otrzymali informację, że ciągnikiem rolniczym kieruje nastolatek. Mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Jak się okazało, traktorem kierował 14-latek. Chłopiec oczywiście z racji wieku nie posiadał uprawnień do kierowania. Policjanci ustalili, że pomagał rodzicom w pracach polowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel ciągnika rolniczego za dopuszczenie do kierowania pojazdem osoby, która nie ma do tego uprawnień został ukarany mandatem karnym. Natomiast sprawa kierowania przez nastolatka ciągnikiem rolniczym, zostanie przekazana pod ocenę Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Opocznie.

Policja przypomina, że dzieci można, a wręcz należy angażować do prac domowych, ale takich które są dostosowane do wieku i możliwości dziecka i nie będą stanowiły jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia czy życia najmłodszych.

- To dorośli decydują o rodzaju pomocy jakiej oczekują od swojej pociechy i to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za to do jakich prac zostanie zaangażowane dziecko. Przy okazji warto dodać, że o prawo jazdy kat. T( ciągniki rolnicze), mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 16 lat. Dopuszczalne jest rozpoczęcie kursu w wybranym ośrodku szkolenia kierowców 3 miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku na kategorię T - przypomina asp. sztab. Barbara Stępień, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Każdego roku w Polsce podczas prac na polach związanych ze żniwami dochodzi do wypadków. Policja apeluje do wszystkich o rozwagę i odpowiedzialne angażowanie dzieci do pomocy w pracach rolnych.