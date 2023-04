Wielkanoc 2023: Tysiące pielgrzymów pod wrażeniem "Drogi do Jerozolimy" na zamku w Inowłodzu ZDJĘCIA

"Droga do Jerozolimy" to plenerowe, interaktywne widowisko wielkanocne przedstawiające najważniejsze wydarzenia poprzedzające śmierć Jezusa Chrystusa. Rozgrywa się w pięknej scenerii ruin Zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu.

Widzowie wyruszają w drogę do Jerozolimy wraz z postaciami historii znanej z kart Pisma Świętego, są świadkami cudów, które Jezus czynił, idą z nim do wieczernika, do ogrodu oliwnego Getsemane, na sąd do Piłata i pod krzyż na Golgotę… Dzięki temu mogą nie tylko zobaczyć i usłyszeć, ale wręcz poczuć atmosferę wydarzeń i ostatnich chwil życia Tego przez, którego śmierć i zmartwychwstanie - według wiary chrześcijańskiej - dokonało się zbawienie świata.

- Jestem pod wielkim wrażeniem. To było niesamowite przeżycie. Łza się kręciła w oku. Przepiękne. Naprawdę coś fantastycznego - zachwycała się zaraz po obejrzeniu, a właściwie po udziale w "Drodze do Jerozolimy" Bożena Purgał, która do Inowłodza przyjechała z Łodzi.

- Oglądałam podobny film, ale to nie to samo. Tu na żywo serce się ściskało. Tłumaczyłam sobie, że to jest tylko przedstawienie, bo bym się chyba rozsypała - dodaje starsza kobieta, która również przyjechała z Łodzi.

Od czwartku do niedzieli na zamku w Inowłodzu odbyło się łącznie 14 prezentacji "Drogi do Jerozolimy", w których - według szacunków organizatorów - uczestniczyło około 3,5 tysiąca osób. W przygotowanie widowiska zaangażowanych było ponad 100 wolontariuszy - aktorów amatorów, którzy odgrywali biblijne postacie. W Jezusa Chrystusa wcielił się natomiast Rafał Piekarski, pastor Społeczności Chrześcijańskiej TOMY.