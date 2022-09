Więcej pieniędzy na budowę boiska na Białobrzegach w Tomaszowie. W przetargu wpłynęło 5 ofert

Nowe wielofunkcyjne boisko to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji na tomaszowskich Białobrzegach. Dzięki porozumieniu z Kurią Radomską miejsce na boisko udało się znaleźć na terenie między kościołem a ulicą Reja. Na terenie obiektu zaplanowano: bieżnię okrężną czterotorową, bieżnie prostą, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku w dal, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 44 x 28 m otoczone piłkochwytami o wysokości 6 metrów - boisko umożliwia grę w piłkę ręczną, koszykówkę (dwa boiska) oraz tenisa, oświetlenie boiska, monitoring, zaplecze, 4 miejsca parkingowe z kostki betonowej i małą architekturę.

Urząd Miasta w budżecie początkowo zabezpieczył na ten cel kwotę 3,2 mln zł, ale wyniki pierwszego przetargu szybko pozbawiły rządzących złudzeń. Wpłynęły trzy oferty, najniższa z nich opiewała na 5,8 mln zł. Przetarg został unieważniony, i jeszcze pod koniec lipca ogłoszono kolejny. Niespodzianki nie było, wpłynęły cztery oferty, najniższa opiewa na 5,6 mln zł, a najwyższa na 7,6 mln zł. Aby inwestycja mogła być zrealizowana, trzeba by było w budżecie miasta znaleźć dodatkowe 2,4 mln zł.