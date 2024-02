Tygodniowy przegląd prasy 11.02.2024: Tomaszów Mazowiecki, 4.02-10.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tomaszowa Mazowieckiego

Fabryka Sztucznego Jedwabiu w Tomaszowie Maz., czyli późniejszy Wistom, została uwieczniona przez fotografa we wrześniu 1927 roku. Zobaczcie unikatowe, archiwalne zdjęcia, które znajdują się w zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego!

Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

Pożar w bloku w Osiedlu Niewiadów wybuchł w czwartek późnym wieczorem (8.02.2024). Ewakuowano 40 mieszkańców budynku wielorodzinnego. Rano ludzie wrócili do swoich mieszkań, ale byli odcięci od prądu i gazu. Doraźną pomoc zapewniają władze gminy Ujazd.

W szkolnym świecie, gdzie nauka to poważna sprawa, czasem zdarzają się momenty, które rozśmieszają zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Śmieszne sprawdziany i zabawne komentarze nauczycieli stanowią kolorowy element szkolnej rzeczywistości. Te najciekawsze zobaczycie w naszej galerii.

Tłusty czwartek w Tomaszowie świętowany będzie na ludowo. Zaprasza MCK Za Pilicą. Sprawdźcie, co się szykuje!

Rusza przebudowa targowiska w Opocznie. Od 1 marca do końca 2024 roku mieszkańców czekają utrudnienia - informuje Urząd Miejski w Opocznie. Zobaczcie, jak się zmieni teren za kościołem św. Bartłomieja i przy rzece Wąglance! WIZUALIZACJE

Wypadek w Woli Załężnej. Opel dachował. W samochodzie jechało dwóch 19-latków. Kierowca zjechał na chodnik, dachował i uderzył w ogrodzenie posesji... Prawdopodobnie jechał zbyt szybko w terenie zabudowanym. Pasażer trafił do szpitala. ZDJĘCIA

Reklamy sprzed 100 lat. Czym zajmowali się ówcześni spece od marketingu? Reklama jest dźwignią handlu - wiadomo to nie od dziś. Prześledziliśmy ogłoszenia z XIX wieku i początku XX wieku. Wiele dzisiaj wzbudza uśmiech (zachowana oryginalna pisownia). Zobaczcie, co reklamowano 100 lat temu. To marketing retro.