Mikołajki w Galerii Tomaszów 2023. Świąteczna misja, escape room i pracownia Elfów

6 grudnia w Galerii Tomaszów rusza interaktywna świąteczna misja, która przeniesie całe rodziny do krainy Mikołaja w towarzystwie Elfów. Ponadto wybrać się na kreatywne spotkanie w Pracowni Plastycznej i do świątecznego escape roomu na żywo! Na odwiedzających będą czekać także słodkości i drobne upominki od Mikołaja oraz dodatkowe punkty w aplikacji SPOT, które można wymienić na nagrody.

Pracownia Plastyczna i escape room na żywo w Galerii Tomaszów

Świąteczne rozgrywki na mikołajki

Do dyspozycji starszych do 14 roku życia będzie „Bezcenna Księga”. To śnieżne wyzwanie będzie wymagać spostrzegawczości, by jak najszybciej odnaleźć różnice. Dla najstarszych przygotowano wirtualną zabawę w stylu escape room. Aresztowany Mikołaj nie może rozwozić prezentów, a więc zadaniem gracza będzie odnalezienie w jego chacie ukrytych w sejfie alibi, a następnie uwolnienie Siwobrodego.