Spotkanie z Andrzejem Kobalczykiem w bibliotece w Tomaszowie na finał projektu „W okowach miłości Niepodległej”

W czwartek, 20 października o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się podsumowanie projektu „W okowach miłości Niepodległej”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. Partnerami przy jego realizacji były: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego.

Projekt bazując na szeroko pojętej idei patriotyzmu, rozpowszechnił wartości związane z niepodległością poprzez twórcze i kreatywne działania odnoszące się do miejsc, postaci i wydarzeń historycznych związanych z naszym miastem. Wieloaspektowa idea miłości, przewijająca się przez wszystkie działania projektowe: miłość do Ojczyzny, do wartości wpisanych w polską tradycję narodową, zwiększyła świadomość patriotyczną i pokazała, że budowanie polskiej państwowości łączyło się nierozerwalnie z życiem codziennym tomaszowian. W wydarzeniach wzięło udział ok 200 osób. W ramach zadania „W okowach miłości Niepodległej” odbyły się następujące wydarzenia: