Schreiber i Koperska w Ukrainie. Samorządowcy z Łódzkiego z wizytą w Kijowie

- Otwieramy nowy poziom interakcji między społecznościami Ukrainy i społecznościami krajów partnerskich. Tymi, którzy jak wszyscy Ukraińcy cenią sobie to, co najważniejsze – wolność i ważny, sprawny samorząd lokalny – powiedział do uczestników Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy. Gościem szczytu był również Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO.