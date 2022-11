Ruszyły zapisy na Tomaszowski Bieg Niepodległości. Mieszkańcy uczczą 104. rocznicę odzyskania niepodległości

Tomaszowski Bieg Niepodległości odbędzie się w piątek, 11 listopada

Uczestnicy staną na starcie biegu o godzinie 13. Wcześniej na placu Kościuszki odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne z okazji 104. rocznicy odzyskania niepodległości. w wydarzeniu mogą wziąć udział zarówno grupy zorganizowane (ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stowarzyszeń, organizacji itd.), jak również dla uczestnicy indywidualni. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Niepełnoletni mogą zostać zgłoszeni do biegu przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Ruszyły zgłoszenia

Bieg ma charakter rekreacyjny, a do pokonania będzie trasa o długości ok. 1500 metrów. Zbiórka i weryfikacja zgłoszonych biegaczy odbędzie się w godz. 12-12.45 (namiot obok MCK). Zgłoszenia na formularzach, których wzór znajduje się na stronie internetowej www.mck-tm.pl (tam też dostępny jest szczegółowy regulamin XVII Tomaszowskiego Biegu Niepodległości), w przypadku grup zorganizowanych przyjmowane będą do 4 listopada. Uczestnicy indywidualni mogą zgłaszać się również w dniu biegu.