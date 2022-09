Rusza wypłata dodatków węglowych w Tomaszowie Maz. Na początek przelewy, od kiedy wypłaty gotówkowe?

W Tomaszowie przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy ruszyło 22 sierpnia, niestety do tej pory mieszkańcy nie otrzymali pieniędzy. Dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia pieniądze z rządu trafiły do wojewodów, a następnie do samorządów. W czwartek, 29 września, odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas której pieniądze zostały wprowadzone do budżetu miasta, a co za tym idzie MOPS rozpoczął przygotowania do wypłaty.

- W piątek wysłane zostaną pierwsze przelewy do osób, którzy złożyli wnioski na samym początku i zostały one rozpatrzone pozytywnie. Szacuję, że na początek będzie to około 700-800 przelewów. W kolejnych dniach będziemy przygotowywać następne wypłaty. Osoby, które wnioskowały o wypłatę w gotówce, muszą jeszcze poczekać. Pieniądze w kasie MOPS-u do odbioru będą prawdopodobnie od 7 października - mówi Jolanta Szustorowska, dyrektor MOPS Tomaszowie.