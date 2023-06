Przegląd tygodnia od 28.05 w Tomaszowie Mazowieckim

Spektakl plenerowy „U hrabiego” w pałacu Ostrowskich w Tomaszowie zachwycił licznie zgromadzoną publiczność. Dotyczył on życia i działalności Antoniego hrabiego Ostrowskiego, założyciela Tomaszowa Mazowieckiego oraz jego małżonki – Józefy z Morskich. Całości wyjątkowego widowiska dopełniała muzyka kwartetu smyczkowego, teatralne oświetlenie i scenografia.

256 żołnierzy dobrowolnej służby wojskowej złożyło przysięgę w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie. W uroczystości wziął udział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zapowiedział, że jeszcze w tym roku do Tomaszowa trafią nowe śmigłowce. Ochotnicy przysięgali na sztandar w piątek, 2 czerwca 2023, a później - po miesiącu rozłąki - spotkali się z najbliższymi i wyszli do domów na przepustki. Zobaczcie zdjęcia, a wkrótce także materiał video!

Ile wart jest majątek Cezarego Grabarczyka, posła wybranego z piotrkowskiej listy Koalicji Obywatelskiej? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Ile wart jest majątek Dariusza Klimczaka, posła wybranego z piotrkowskiej listy Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Kolejne niewybuchy znaleziono w Opocznie przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 726. Podobnie jak poprzednio, są to pociski z czasów II wojny światowej. Niebezpieczny arsenał zostały zabezpieczony przez tomaszowskich saperów. Zobaczcie zdjęcia.

Remont mostu kolejowego nad Pilicą w Tomaszowie zakończony. Od 11 czerwca 2023 pociągi na trasie Łódź - Drzewica pojadą po nowym moście nad Pilicą w Tomaszowie Mazowieckim. Wykonawca zdemontował starą przeprawę, w miejsce której ustawił nową, stalową konstrukcję. Będą sprawne połączenia dalekobieżne m.in. Poznań - Kraków, Gdynia - Łódź - Kraków oraz regionalne Łódź - Drzewica. Zadanie realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wartości ok 15 mln zł ze środków budżetowych.

Ile wart jest majątek Roberta Telusa, posła wybranego z piotrkowskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, a także ministra rolnictwa i rozwoju wsi? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

Ile wart jest majątek Antoniego Macierewicza, posła Prawa i Sprawiedliwości wybranego w okręgu piotrkowskim? Czy wzbogacił się w 2022 roku, czy może zarobił mniej? Zmienił samochód, kupił mieszkanie, a może zaciągnął kredyt? Wszystko to możemy sprawdzić w oświadczeniu majątkowym, które złożył za 2022 rok.

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie lata dzieciństwa. My zebraliśmy wiele zdjęć zdjęć z dzieciństwa znanych z Łodzi i województwa łódzkiego. Zobaczcie, jak się zmienili.

Żołnierz tomaszowskiej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej zaginął podczas ćwiczeń w Lasach Spalskich (w okolicach Konewki). Odnalazł się po ponad 4 godzinach... w Rawie Mazowieckiej, gdzie dotarł piechotą i zgłosił się na posterunku policji.

Promenada, molo, plaże... Zalew Sulejowski w Smardzewicach pięknieje i zamienia się w atrakcje turystyczną z prawdziwego zdarzenia. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne teren sulejowskiego zbiornika, od zapory wodnej do ośrodka "Molo" zbliża się do finału. Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie, wiele osób zagląda tu przez płot, by podejrzeć postępy robót. Nam udało się wejść na plac budowy. Zobaczcie aktualne, unikatowe zdjęcia, a także materiał video!